"بعد كسر الإحتكار اقتناء السكر سيكون بسعر معقول "بين 50 و 60 دينار فقط للكيلوغرام

السكر بين 50 و 60 دينار فقط للكيلوغرام بعد كسر الإحتكار

كشف “مجمّع معزوز”، الذي يضمّ شعبة السيارات ومركبات الوزن الثقيل، وكذا شعبة المواد الغذائية، “نقاوس”، عن دخول المجمع سوق السكّر في الجزائر ابتداء من شهر جويلية المقبل.

وحسب تصريحات أدلى بها صاحب المجمع "أحمد معزوز" لموقع كل شيء عن الجزائر، فإنه سيتم افتتاح مركّب لإنتاج كافة أصناف السكر بطاقة انتاجية تصل إلى مليون طن سنويا، وهذا يوم 05 جويلية 2018.

ووعد معزوز بضمان السعر الأقل في السوق الجزائرية للسكر المنتج من طرف مصنعه الجديد، وقال بهذا الخصوص: "سيتم بيع السكر بين 50 و 60 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد"، مشيرا إلى أن المصنع يضمن إنتاج كافة أنواع السكر، أي الأحمر والأبيض والسكر المتبلور.

ويقع المصنع الجديد التابع لمجمع معزوز على مستوى منطقة الأربعطاش بولاية بومرداس، وقد تم إطلاق الأشغال فيه سنة 2016 باستثمار ضخم قدر بـ 200 مليون أورو.

1200 منصب عمل مباشر

وحسب صاحب المجمع فإن 70 بالمائة من انتاج المصنع سيكون موجها للسوق الوطنية، على أن يضمن هذا المصنع ما لا يقل عن 1200 منصب عمل مباشر.

"إنها أول مصفاة عالمية على مستوى إفريقيا التي يمكنها إنتاج كل أنواع السكر" يقول معزوز، الذي يشير في نفس الوقت إلى أن مجمعه سيستثمر بشكل كبير في ضمان المادة الأولية هنا بالجزائر.

50 مليون أورو كإستثمار لتوفير المادة الأولية

وبهذا الخصوص، أشار معزوز إلى أنه سيخصص مبلغ 50 مليون أورو في وسائل تحويل الشمندر السكري، وأضاف أنه "سيقوم بجلب بذور الشمندر وإعطائها للفلاحين من أجل زرعها ثم شراء منتوجهم في مرحلة أخيرة".

وأكد معزوز أن مشروع الشمندر السكري سيتم تجسيده خلال عامين على أقصى تقدير بعد بداية الانتاج في المصنع.

ويلتزم صاحب المجمع "أحمد معزوز" بعدم تلقي دعم الدولة على السكر، وعدم أخذ العملة الأجنبية على عمليات تصدير منتجات هذا المصنع.