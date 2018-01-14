 صادرات الجزائر من المنتجات غير النفطية تكافئ فاتورة استيراد الوقود

صادرات الجزائر من المنتجات غير النفطية تكافئ فاتورة استيراد الوقود

صادرات الجزائر من المنتجات غير النفطية تكافئ فاتورة استيراد الوقود

كشف نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقديش ، أن واردات الجزائر من الوقود تكافئ صادرات الجزائر من خلاف القطاع النفطي.

 وقال الخبير الاقتصادي في تصريح له لدى استضافته في القناة الإذاعية الثالثة ، الأحد، إن صادرات الجزائر من المنتجات غير النفطية تعوض فاتورة استيراد الوقود المقدرة بـ 2 مليار دولار سنويا.

وأوضح مقيدش أنه ينبغي على الجزائر تسريع خطة الانتقال الطاقوي من أجل ضمان أمنها الاقتصادي.

وأكد المتحدث أن خطة الانتقال الطاقوي تقوم على 3 أسس تتمثل في توسيع احتياطات البلاد من المحروقات التقليدية وغير التقليدية، وتجسيد المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة ، وأيضا تعزيز سياسة عقلنة وترشيد استعمال الطاقة على المستوى المحلي.

وأعرب مقيدش عن أسفه إزاء التوقعات بارتفاع استهلاك الفرد الجزائري خلال العام الجاري، حيث بلغ 2 طن مكافئ من النفط مقابل 1.36 طن مكافئ من النفط خلال 2014، وهو ما اعتبره استهلاكا غير عقلانيا و تبذيرا في وقت تسعى في الجزائر لترشيد النفقات بعد انهيار أسعار النفط.

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