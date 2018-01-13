شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي

أقرت ندوة رؤساء المجموعات بالبرلمان الأوروبي، إنشاء لجنة برلمانية مختلطة البرلمان الجزائري - البرلمان الأوروبي من أجل تعزيز الحوار البرلماني بين المؤسستين، حسب ما علم من مصدر أوروبي.

ويشير المصدر إلى أن قرار ندوة رؤساء البرلمان الأوروبي الهيئة العليا المؤلفة من رؤساء المجموعات السياسية ورئيس البرلمان الأوروبي، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي ببروكسيل يعد “ثمرة تعاون منتظم ومستمر بين الهيئتين التشريعيتين منذ أزيد من 30 سنة”. ويضيف المصدر أن إنشاء هذه اللجنة “يعكس الإرادة التي أكدها البرلمانيون الجزائريون والأوروبيون بمناسبة اللقاء البرلماني الـ15 المنعقد بالجزائر في 3 نوفمبر 2016، في تعزيز الحوار البرلماني بينهما”.

وحيت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، ايناس أيالا سندري، خلال اجتماع له عقد في اليوم نفسه، قرار ندوة رؤساء المجموعات الذي “يأتي لتعميق الحوار السياسي والعلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

كما أشادت المسؤولة “بالالتزام الذي أكده” من جديد البرلمانيون الجزائريون بمناسبة اللقاء البرلماني الـ16 المنعقد يوم 19 أكتوبر 2017 ببروكسيل من أجل وضع هذه اللجنة البرلمانية المختلطة. وأعرب سفير الجزائر ببروكسيل، عمار بلاني، عن ارتياحه “لهذا القرار الهام” وأشاد في الوقت ذاته بالتزام الطرفين لصالح إنشاء اللجنة البرلمانية المختلطة الجزائر - الاتحاد الأوروبي. وصرح السفير الجزائري، لوأج أن هذه اللجنة “ستشكل لبنة إضافية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وستعزز الحوار البرلماني”.

وذكر بلاني بهذه المناسبة بالطابع “الاستراتيجي والمتعدد الأبعاد” للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي واللذين تربطهما اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في 2005، مبرزا في هذا الصدد أن الطرفين صادقا أيضا في مارس 2017 على الأولويات المشتركة للشراكة في إطار السياسة الأوروبية للجوار ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه في شمال افريقيا. وأردف بلاني قائلا “العلاقات بين الشريكين تتطور على أعلى المستويات في مختلف الميادين على غرار الشراكة الطاقوية الاستراتيجية والحوار الرفيع المستوى حول الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.