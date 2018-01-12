لأول مرة منذ أواخر 2014 .. النفط يتجاوز الـ 70 دولارا

اخترقت أسعار النفط حاجز الـ70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أواخر 2014 اليوم الخميس على الرغم من تحذيرات بأن ارتفاع الخام البالغ 13% منذ أوائل ديسمبر يقترب من نهايته.

وتجاوز خام برنت حاجز الـ70 دولارا في تمام الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، قبل أن تراجع إلى مستوى الـ69.1 دولار أميركي.

وتلقت معنويات المستثمرين دعما من انخفاض مفاجئ في الإنتاج الأميركي وتراجع مخزونات الخام الأميركية، وفقا لبيانات رسمية أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام انخفضت نحو خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير/كانون الثاني إلى 419.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الإنتاج الأميركي من النفط انخفض أيضا 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا على الرغم من التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يكون الانخفاض قصير الأجل، ويُرجح أن السبب في الانخفاض يرجع إلى البرودة الشديدة للطقس والتي أوقفت بعض عمليات الإنتاج البري في أميركا الشمالية.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لأوبك، سهيل المزروعي، إنه يتوقع أن تتوازن سوق الخام في 2018، وإن المنظمة ملتزمة باتفاقها لخفض الإمدادات حتى نهاية العام الحالي.

وتدعم تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الأسعار. وبدأ تطبيق هذه التخفيضات في يناير/كانون الثاني من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية 2018.