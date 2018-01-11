أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات

بلغت أسعار النفط أعلى مستوى في عدة سنوات ،اليوم الخميس ، على الرغم من تحذيرات بأن ارتفاع الخام البالغ 13 بالمئة منذ أوائل ديسمبر قترب من نهايته.

و زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 69.47 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ ارتفاع سجلته في ماي 2015، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.94 دولار للبرميل مرتفعة 37 سنتا إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014.

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