بالفيديو : جزائريون يتهافتون على تخزين الحلويات و مواد التجميل مع بداية منع الإستيراد

تداعيات حضر استيراد مختلف المواد الاستهلاكية بدأت تتجلى في تخزين هذه المواد بالمحلاّت.

و لكن المخاوف من نفاذ هذه المواد الموجودة في “السطوك” خلال شهرين تتزايد عند البائع و الزبون.

ما جعل المشتري يقتني المواد المستوردة و يخزنها في البيت، لكن المشكل عند نفاذ “السطوك” ماذا بعد؟.

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