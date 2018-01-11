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بالفيديو : جزائريون يتهافتون على تخزين الحلويات و مواد التجميل مع بداية منع الإستيراد
تداعيات حضر استيراد مختلف المواد الاستهلاكية بدأت تتجلى في تخزين هذه المواد بالمحلاّت.
و لكن المخاوف من نفاذ هذه المواد الموجودة في “السطوك” خلال شهرين تتزايد عند البائع و الزبون.
ما جعل المشتري يقتني المواد المستوردة و يخزنها في البيت، لكن المشكل عند نفاذ “السطوك” ماذا بعد؟.
و لكن المخاوف من نفاذ هذه المواد الموجودة في “السطوك” خلال شهرين تتزايد عند البائع و الزبون.
ما جعل المشتري يقتني المواد المستوردة و يخزنها في البيت، لكن المشكل عند نفاذ “السطوك” ماذا بعد؟.
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