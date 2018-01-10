 هذه الفواكه ستختفي من أسواق الجزائريين..!

هذه الفواكه ستختفي من أسواق الجزائريين..!

هذه الفواكه ستختفي من أسواق الجزائريين..!

حملت قائمة المواد التي تمّ تعليق استيراد بشكل مؤقت ، عددا من المنتجات الزراعية التي لا يتمّ إنتاجها في الجزائر ، لتطلب زراعتها شروطا مناخية غير متوفرة في أغلب المساحات الزراعية في البلاد ، ومن بين هذه المنتجات فاكهتا الأناناس والكيوي، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية الأخرى التي ستختفي من الأسواق بعد قرار تعليق استيرادها على غرار المانجو و الأفوكا ، فيما تم استثناء الموز من قائمة الممنوعات من الاستيراد.

وجاء في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 07 جانفي 2018 ، المتعلق بقائمة البضائع التي تمّ تعليق استيرادها بشكل مؤقت ، 815 مادة ستكون ممنوعة من الاستيراد إلى غاية إعادة توازن ميزان المدفوعات، وذلك حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

القراءة من البلاد

شارك بتعليقك

Click me to scroll