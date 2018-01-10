هذه الفواكه ستختفي من أسواق الجزائريين..!

حملت قائمة المواد التي تمّ تعليق استيراد بشكل مؤقت ، عددا من المنتجات الزراعية التي لا يتمّ إنتاجها في الجزائر ، لتطلب زراعتها شروطا مناخية غير متوفرة في أغلب المساحات الزراعية في البلاد ، ومن بين هذه المنتجات فاكهتا الأناناس والكيوي، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية الأخرى التي ستختفي من الأسواق بعد قرار تعليق استيرادها على غرار المانجو و الأفوكا ، فيما تم استثناء الموز من قائمة الممنوعات من الاستيراد.

وجاء في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 07 جانفي 2018 ، المتعلق بقائمة البضائع التي تمّ تعليق استيرادها بشكل مؤقت ، 815 مادة ستكون ممنوعة من الاستيراد إلى غاية إعادة توازن ميزان المدفوعات، وذلك حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.