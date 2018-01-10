الدولار يتراجع مقابل الين لأدنى مستوى في 6 أسابيع

تراجع الدولار الأمريكي بدرجة أكبر، إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الين الياباني يوم الأربعاء.حيث نزل من 0.7 بالمائة إلى 111.765 ين، وهو أدنى مستوى منذ أول ديسمبر الفارط.وهذا بعدما تراجعت العملة الأمريكية بـ 0.5 بالمائة يوم الثلاثاء.

وصعد الين مقابل عملات أخرى مثل اليورو حيث إرتفع 0.5 أمام العملة الأوروبية.

وقد إنخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، بـ 0.2 بالمائة لكنه ظل أدنى من 1.20 دولار لليورو.