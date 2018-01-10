الإقتصاد الجزائري سجل تحسنا في النمو وفاق التوقعات بسبب السياسة المنتهجة من طرف الحكومة

كشف آخر تقرير للبنك العالمي أن الجزائر حققت نموا في ناتجها الداخلي الخام السنة المنصرمة بنسبة 2,2 بالمائة.

وقالت الهيئة العالمية أنها كانت تتوقع أن تصل نسبة النمو 0,4 في المئة فقط بالنسبة لسنة 2017، في حين بلغت 2.2 في المئة مما جعل البنك العالمي يرفع توقعاته لنسبة نمو الناتج الخام الجزائري للسنوات القادمة.

ويتوقع البنك العالمي أن تصل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري في 2018 إلى 3,6 في المئة و 2,5 سنة 2019 و1,6 في 2020.

وبحسب هيئة بروتن وودز فإن هذا التحسن في أرقام النمو الاقتصادي الجزائري إلى "نفقات الاستثمار المبرمجة في قانون المالية 2018 وسياسة الميزانية التي تنتهجها الحكومة" حيث قال التقرير أنها "فاقت التوقعات كما أنها كفيلة بدعم النمو على المدى القصير."