الخام الأمريكي يصعد لأعلى مستوى منذ 2014 .. و برنت بـ 69.11 دولار للبرميل
صعدت أسعار الخام الأمريكي لأعلى مستوى لها منذ عام 2014 اليوم الأربعاء.
بدعم استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة “أوبك” وكذلك قوة الطلب.
وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 0.8 بالمائة بما يعادل 48 سنتا إلى 63.44 دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.11 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا أو 0.4 بالمائة عن التسوية السابقة.
بدعم استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة “أوبك” وكذلك قوة الطلب.
وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 0.8 بالمائة بما يعادل 48 سنتا إلى 63.44 دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.11 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا أو 0.4 بالمائة عن التسوية السابقة.
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