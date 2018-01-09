كل التفاصيل حول الزيادات الجديدة في أسعار النقل

وزارة الأشغال العمومية والنقل توعدت الناقلين المخالفين بتطبيق عقوبات صارمة

كشفت وزارة الأشغال العمومية والنقل عن التسعيرة الجديدة للنقل، والتي سيتم تطبيقها، ابتداء من يوم غد 10 جانفي، بالنسبة للنقل الحضري والريفي والنقل الجماعي للمسافرين.

وحسب التعليمة التي وجهتها مديريات النقل والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن التسعيرة الجديدة للنقل جاءت تطبيقا للمنشور الوزاري رقم 945/17 بتاريخ 30 ديسمبر 2017.

وتم تحديد الزيادة بالنسبة للنقل الحضري والريفي في حدود مسافة 30 كيلومتر كما يلي، المسافة من 0 إلى 5 كلم فإن التسعيرة المطبقة ستكون 20 دينارا، أما عندما تكون المسافة أكثر من 5 كلم إلى 10 كلم فإن التسعيرة المطبقة سيتكون 25 دينارا، وفي حال كانت المسافة أكثر من 10 كلم إلى 20 كلم، فإن التسعيرة ستكون 35 دينارا، وفي حال كانت المسافة أكثر من 20 كلم إلى 30 كلم، فإن التسعيرة المطبقة تقدر بـ 45 دينارا.

وبالنسبة للنقل الجماعي للمسافرين الأكثر من 30 كلم، فقد تم تحديد الزيادة من 30 كلم إلى 100 كلم بـ 1.55 دينار للكيلومتر الواحد، ومن 100 كلم إلى 200 كلم فقد تم تحديدها بـ1.9 دينار للكيلومتر الواحد، أما المسافة من 200 كلم إلى 600 كلم فقد تم تحديد التسعيرة بـ1.85 دينار للكلم الواحد، ومن 600 كلم إلى 900 كلم فقد تم تحديد التسعيرة بـ1.75 دينار للكلم، أما أكثر من 900 كلم فقد تم تحديدها بـ1.70 دينار للكلم الواحد.

وشددت التعليمة على تطبيق هذه التسعيرة بداية من يوم غد، وأن كل مخالفة لهذه التسعيرة ستعرض صاحبها إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول.