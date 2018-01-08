أويحيى يرخص بتجهيز مؤسسات الصحة

في تعليمة صادرة عن الوزير الأول، وجهت مؤخرا إلى كل من وزيري المالية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يسمح من خلالها باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية الصحية وذلك عن طريق صيغة التراضي مع الصيدلية المركزية للمستشفيات بهدف ضمان خدمات صحية في المستوى لفائدة المواطن الجزائري.

واعترف أحمد أويحيى في تعليمته، التي تحوز "الشروق" نسخة منها، بأن المؤسسات الصحية تواجه صعوبات جمة من أجل اقتناء والحصول على التجهيزات الطبية اللازمة، الأمر الذي يعرقل السير الحسن لهذه الهياكل الصحية، وعدم تقديمها خدمات صحية في المستوى، والسبب يعود إلى الضبابية التي كانت تحوم حول القرار الوزاري المؤرخ في 10 نوفمبر 2011، والذي يسمح للصيدلية المركزية للمستشفيات بتزويد المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية اللازمة عن طريق التراضي، بهدف وفرة الأدوية بشكل دائم ومنتظم وبتكاليف مناسبة، بما يسمح للمؤسسات الصحة العمومية بتقديم خدمات صحية في المستوى المطلوب.

ولم يشر القرار الوزاري المذكور إلى التجهيزات الطبية التي أصبحت مطلبا ملحا لدى العاملين في القطاع، حيث أشار أويحيى في هذا الصدد، أنه وقصد ضمان السير الحسن للمؤسسات الصحية العمومية، فإن هذا القرار الاستثنائي، يشمل أيضا اقتناء التجهيزات الطبية.