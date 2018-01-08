بالفيديو: بعد الخضر أسعار الحبوب الجافة تلتهب

عرفت أسعار بعض الحبوب الجافة زيادات في الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال الجزائريين على المنتوجات البقولية في فصل الشتاء.

المنتوجات عرفت زيادات من 20 دينار إلى 50 دينار ما أثاراستياء بعض المواطنين. من جهتهم تجرّد التجار من هذه الزيادات.

وأرجع المختصون التهاب الأسعار البقوليات بداية من 2018 إلى فاتورة منع الإستراد الذي جاء قانون المالية.

كذا دخول فصل الشتاء الذي يعرف زيادة الجزائريين على الطلب، فيما يبقى المواطن البسيط الوحيد الذي يدفع ضريبة غلاء المعيشة.

القراءة من النهار