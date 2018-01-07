إزالة أكثر من ألف سوق فوضوي في 2017

بلغ عدد الأسواق الفوضوية التي تم إزالتها حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 1.050 من أصل 1.453 سوق تم احصاءها في 2012وصرحت مديرية التنظيم وضبط النشاطات بوزارة التجارة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هناك 216 سوق ظهرت بعد إزالتها،في حين تم إحصاء 85 سوق غير شرعي جديد خلال نفس الفترة.

كما أشار المصدر، أن عدد الأسواق الغير قانونية التي يتوجب القضاء عليها بلغ 403 سوقا.