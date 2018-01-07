الخبرة الجزائرية لاستكشاف النفط في العراق

قال وزير الطاقة مصطفى قیطوني ، اليوم الأحد ، إن الجزائر تطمح إلى تعزيز التعاون مع العراق في مجال استثمار الغاز والاستكشافات النفطیة ، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وذكر قیطوني ، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظیره العراقي جبار اللعیبي ، أن الھدف من الزيارة التي يجريها إلى بغداد ھو إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولین العراقیین بھدف تعزيز التعاون الثنائي بین البلدين في مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطیة وزيادة حجمه.

وأكد قيطوني في ھذا السیاق أن شركة (سوناطراك) الجزائرية التي تطمح إلى العمل في العراق "تمتلك خبرة كبیرة لتحقیق الأھداف المشتركة بین البلدين".

من جھته أعرب اللعیبي عن حرص العراق على تطوير علاقاته مع الجزائر مشیدا بالعلاقات "التاريخیة" بین البلدين والتعاون النفطي بینھما في حقبة السبعینیات من القرن الماضي.

وأوضح المسؤول العراقي أن الوفد الجزائري سیلتقي عددا من المسؤولین في الشركات النفطیة الوطنیة العراقیة والدوائر المعنیة بھدف تعزيز التعاون والشراكة بینھما ، معربا عن أمله في تحقیق "خطوات ملموسة" نحو عقد شراكة مع (سوناطراك) ، و التي أكد إمكانیة "الاستفادة من خبرتھا" في تطوير صناعة الغاز في العراق.