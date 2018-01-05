اقبال كبير لسائقي السيارات على مركز تحوبل سير غاز مع ارتفاع اسعار الوقود

تعرف ورشات تركيب قارورات الغاز للسيارات هذه الأيام إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه التقنية وهذا بفعل الزيادات الأخيرة التي مست مختلف أنواع الوقود.

وبولاية تيبازة تسهر الورشة المعنية على تقديم أحسن الخدمات للزبائن خاصة أصحاب سيارات الأجرة.

وتوضح شهرزاد أوسلام رئيسة محطة نفطال بتيبازة للإذاعة الجزائرية، "أن قارورات سيرغاز متوفرة، غير أنه يجب تقديم طلب خطي من طرف الزبون وسيكون الرد خلال شهر كأقصى تقدير والورشة تقوم بتركيب حوالي خمس قارورات يوميا وهي متوفرة حسب أنواع السيارات والسعر يتراوح بين 54 ألف دينار إلى 57 ألف دينار".

سائقو سيارات الأجرة من أهم المقبلين على غاز gpl ويعتبر البعض منهم أن سعر تركيب القارورة يبقى مرتفعا فيما يتخوف الكثيرون من تأثيره السلبي على محرك السيارة.

والخبر الهام هو تكمن السيارات التي تسير بالمازوت مستقبلا من تركيب قارورات الـ gpl .

ويوضح عمر أزرو رئيس مركز تركيب قارورات السيرغاز بمحطة نفطال تيبازة للإذاعة، "أن هناك نظام جديد هو في تطور يمكن السيارات التي تسير بمادة المازوت من تركيب قارورة الغاز والسير بها ويوجد حاليا محطات مزودة بهذه التقنية وسوف تدخل حيز الخدمة في المستقبل القريب".

وهكذا تكون جميع المعوقات قد أزيلت بما فيها موزعات غاز الـ gpl يبقى فقط تخفيض سعر التركيب وهذا كفيل بزيادة الإقبال عليه.

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