“الترفاس” الجزائري يباع في المزاد العلني وسط إقبال كبير من قبل العمانيين

وصلت خلال اليومين الماضيين أولى دفعات “الترفاس الجزائري”، إلى أحد الأسواق العمانية وسط إقبال كبير على اقتنائه من قبل العمانيين.وأشارت جريدة الراية العمانية، أن الكميات المستلمة عرفت رقابة قوية من قبل مصالح التجارة ومراقبة الأسعار.وتضيف الجريدة، أن السوق العمانية استلمت حوالي 15 صندوق من المنتوج كأول دفعة، فيما ينتظر وصول كميات معتبرة خلال الأيام القادمة.

المنتوج الجزائري الذي يعرف عدة تسميات مثل الترفاس و الكمأة و الفقع يباع بأسعار خيالية في الأسواق الخليجية.

حتى وصل به الأمر الى بيعه في المزاد العلني وبحضور جماهيري كبير.