السياحة الجزائرية إلى تونس تحقق رقما قياسيا

سجل عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس، خلال السنة الماضية، رقما قياسيا، حيث بلغ 2497788 مقارنة بـ1808315 في العام 2016، أي بزيادة قدرت بـ38.1 بالمئة، وشهدت تونس زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد، مقارنة بالعام 2016، وكشفت بيانات وزارة السياحة التونسية، أن عدد الوافدين للبلاد العام الماضي وصل إلى 7.51 ملايين سائح بزيادة نسبتها 23.2% عما بلغه في 2016.

وأفادت إحصائيات رسمية للديوان التونسي للسياحة، تحوز "الشروق" نسخة منها، بأن شهر ديسمبر الماضي، شهد توافدا كبيرا للجزائريين خاصة أنه تزامن مع العطلة الشتوية واحتفاليات رأس السنة المالية، حيث بلغ عدد الوافدين على الجارة الشرقية 334349 شخص، مقارنة بـ292460 من نفس الفترة لعام 2016، أي بزيادة تقدر بـ14.3 بالمئة، وشهدت الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الذروة بتسجيل دخول 175038 جزائري، مقارنة بـ154720 في نفس الفترة من العام 2016 .

فيما أفادت إحصائية لوزارة السياحة التونسية، أن 515 ألف سائح روسي زاروا تونس خلال 2017، وهو ثاني أعلى عدد بين الوافدين الأجانب بعد الفرنسيين الذين بلغوا 570 ألف سائح بزيادة قدرها 46%.

هذا، ووصل عدد الوافدين الألمان إلى 182 ألف سائح وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي، بينما سجلت السياحة الصينية نموا بقرابة 19 ألف سائح. عربيا، حققت السياحة الجزائرية إلى تونس رقما قياسيا في عام 2017 بعد أن تجاوز العدد 2.5 مليون سائح حسب الوزارة.

وتعبّر هذه الأرقام دليلا على عودة الثقة بالمنتجعات السياحية التونسية وأمنها بعد هجمات إرهابية كانت قد طالتها في 2015، قتل على إثرها 60 سائحا أوروبيا، في هجوميين منفصلين استهدفا متحف "باردو" بالعاصمة التونسية، ومدينة سوسة الساحلية، حيث حظرت على إثرهما بعض الدول الأوروبية، وروسيا، سفر مواطنيها إلى تونس.

يشار إلى أن قطاع السياحة في تونس يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم إيرادات القطاع بـ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام وزارة السياحة التونسية.