المنتجات الفلاحية ساهمت في التصدير خارج المحروقات خلال 2017

كشف مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري ، اليوم الخميس ، أن المنتجات الفلاحية ساهمت بنسبة 17 بالمئة من صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال سنة 2017 ، مقابل تسجيل ارتفاع في فاتورة استيراد بودرة الحليب التي ساهم فيها المتعاملون الخواص متوقعا انخفاض قيمتها في 2018.

و أبرز عماري ، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة ، أن الجزائر لديها إمكانيات ضخمة في مجال التصدير لم تستغل بالقدر الكافي ، حسبه ، لا سيما في مادتي البطاطا والتمر الذي سجل إنتاجا يقدر بـ 12مليون طن هذا الموسم.

وذكر ضيف الإذاعة بالتسهيلات التي توفرها الدولة لتشجيع ومرافقة دينامكية تصدير المنتجات الفلاحية على غرار الإجراءات الإدارية و إجراءات الشحن الجوي.

وزارة الفلاحة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار

وأكد مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري أن وزارته غير مسؤوولة عن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بقدر ماهي ملزمة بضمان الوفرة والنوعية.

وأوضح ممثل وزارة الفلاحة أن السبب وراء ارتفاع اسعارالمنتوجات الطازجة يعود الى التقلبات الجوية التي تصعب من عملية الجني ، لكنه مرتبط أيضا بتعطل التوزيع ، مشيرا إلى تسجيل انخفاض في الأسعار سيما في مادة البطاطا.