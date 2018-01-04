النفط يبلغ أعلى مستوياته و يصل إلى أزيد من 62 دولار للبرميل

بلغت أسعار النفط اليوم الخميس أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين ونصف العام.ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 49 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المائة إلى 62.12 دولار للبرميل.ولامست العقود 62.17 دولار قبل ذلك بقليل، وهو أعلى مستوياتها منذ ماي 2015.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 29 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 68.13 دولار للبرميل .

بعدما سجلت أعلى مستوى منذ ماي2015 عند 68.19 دولار قبل ذلك بقليل.

وحفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة أيضا الطلب في الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة.