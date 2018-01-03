فوضى وزيادات عشوائية على مواد استهلاكية وخدمات لاعلاقة بارتفاع أسعار

عرفت مختلف أنواع المواد واسعة الإستهلاك وحتى الخدمات زيادة عشوائية بمجرد صدور قانون المالية لسنة 2018 بالجريدة الرسمية.فأغرب زيادة في الاسعار هي التي فرضها الحلاقون، و التي انتقلت من 200 دينار للحلاقة الى 250 و 300 دينار .

ما جعل الكثير يتسائل ما هو الرابط بين رفع اسعار البنزين و سعر “التحفيفة” ،ليجيب أخر، ربما “الطوندوز تمشي بالكيروزان”.

ومع بداية العام الجديد إرتفعت أسعار البنزين، لترتفع معه أسعار النقل بالحافلات الخاصة.

ما جعل الكثير من المواطنين يعبرون عن تذمرهم واستيائهم من الإرتفاع العشوائي للأسعار خاصة في الخدمات المقدمة.

كما لوحظ ان الكثير من أصحاب سيارات الأجرة لم يطبقوا هذه الزيادة.

ف”ي حين أن أصحاب “الكلونديستان” اول ما يقوله لك ان اسعار البنزين “طلعت لذا طلعنا في السومة” .

رغم انه لا يدفع ، الضرائب و لا مصاريف أخرى.

والغريب ان بائعي قارورات الغاز في الكثير من المناطق رفعوا في اسعار القارورة بقرابة الـ50 دينار .

و عند الاستفسار يربط الرفع في “السومة” بارتفاع اسعار البنزين الذي يستعمله في الشاحنة لنقل قارورات الغاز.