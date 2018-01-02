هذه القائمة الرسمية للممنوعات من الإستيراد

أفرجت وزارة التجارة، الثلاثاء، رسميا عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد سنة 2018، والتي تضم 45 عائلة من المنتجات، في حين أكدت أن المنع مؤقت، والقائمة ستكون خاضعة للتعديل بشكل دوري.

وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة، الثلاثاء، متعلق بآليات تأطير عمليات استيراد البضائع فقد تم اتخاذ إجراءات خاصة باستيراد بعض السلع، تتمثل في إجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018 من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 عائلات من المنتوجات النهائية، ويتعلق الأمر بسمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور والفواكه المجفّفة الأخرى، التوابل، السكريات، الفطائر، مواد محضّرة على أساس المستخلصات والبنزين ويتعلق الأمر بالسوائل وغيرها، أجهزة مودام وأجهزة فك التشفير الرقمية، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، آلات الحاسوب الصغيرة، كما يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018.

ووفقا لذات البيان، تم رفع الحقوق الجمركية لـ32 عائلة من المنتوجات النهائية ويتعلّق الأمر ببذور عباد الشمس، معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، أجهزة الإعلام الآلي، أجهزة الحاسوب المنقولة والطابلات، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقة الذاكرة، مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودام وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكابلات الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل الجرارات والشاحنات، عربات التبريد، محضرات من الفول السوداني، المربّى، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات.

كما علّق مؤقتا استيراد 45 عائلة من المنتوجات النهائية، وهي الجبن النهائي، ياغورت ومواد الحليب، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة ما عدا الموز، الخضر الطازجة ما عدا الثوم، اللحوم ما عدا البعض منها، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم، محضرات الأسماك، شراب الجلوكوز، العلك والحلوى، الشكلاطة، مواد الحلويات، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، الخضر المعلّبة، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى وغيرها، الفواكه المصبّرة أو المحضّرة، العصير، المعدّات الغذائية، معدّات الشربة والحساء، المياه المعدنية، الأصباغ، المعطرات، ورق التنظيف، مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى، المواد البلاستيكية النهائية ونصف النهائية، الحقائب والحقائب الصغيرة من الحطب، ورق المراحيض، الزرابي، معدات من مادة الاسفلت، الرخام والجرانيت النهائي، الخزف النهائي، البلور والزجاج، آلة الحصاد، مواد الحنفية الصحية، الأسلاك والكابلات، الجرارات الزراعية، الكراسي والأثاث، الثريات، المواد الخاصة بالتنظيف، الاسمنت ، المواد الكهرومنزلية، الهواتف النقالة.

هذا، ويكون تعليق استيراد السلع والبضائع سالفة الذكر مؤقتا وسيتم مراجعته تدريجيا من دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات، حيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها".