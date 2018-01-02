أوراق الدينار الجزائري ستستعيد قيمتها و ستضاهي "الأورو" و "الدولار"..التفاصيل:

إزالة رسوم الحيوانات وتعويضها بصور تجسد رموز الدولة الجزائرية

سيتم إلغاء التعامل بالأوراق النقدية الحالية في الجزائر قبل نهاية العام 2018 ، حسب ما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر رسمية.

وحسب ما نقلت جريدة النهار ، قررت الحكومة تغيير الأوراق النقدية المتداولة قبل نهاية العام ، ويتعلق الأمر بـ 4 فئات نقدية ، حيث سيتم تغيير سحب أشكال الحيوانات وتعويضها بصور تجسد رموز الدولة الجزائرية وتراثها وتاريخها ، حسب المصدر.

وأضاف ذات المصدر ، أنه تقرر تغيير شكل وحجم أوراق العملة الوطنية المتداولة حاليا عبر أربع فئات نقدية، قبل نهاية سنة 2018، وطرح أخرى جديدة، على أن يشمل التغيير شكل وحجم ونوعية تلك الأوراق بما يؤدي إلى إظفاء بعد وطني على أوراق العملة الوطنية، كما سيتم استخدام «ألياف القطن» في طباعة الأوراق النقدية الجزائرية ، لما تتمتع به الأوراق النقدية المصنوعة من هذه المادة من مميزات ، حيث تستعمل منذ سنوات في طباعة العملات العالمية على غرار اليورو والدولار.