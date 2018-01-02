بالفيديو/ بنك الجزائر:الإنطلاق في عملية سحب صور الحيوانات من العملة الجزائرية ...قريبا

الإجراء يشمل الأوراق النقدية من فئات 200 و500 وألف وألفي دينار

بنك الجزائر سيعتمد في طباعة الأوراق النقدية الجديدة على ورق «ألياف القطن»

إدراج رسومات وأشكال تجسد الهوية الوطنية وتصغير حجم أوراق الدينار الجزائري

قررت الحكومة تغيير الأوراق النقدية المتداولة في السوق قبل نهاية 2018، حيث سيتم إلغاء التعامل بالأوراق النقدية الحالية، وهي من 4 فئات تتضمن صورا لحيوانات، على أن يتم إطلاق أوراق نقدية جديدة تحمل صورا تجسد وتخلد رموز الدولة الجزائرية وتراثها وتاريخها من جهة، وتكون بألوان وبصيغة فنية وجمالية مغايرة لها مدلولات ذات بعد وطني.

علمت النهار من مصادر رسمية، أنه تقرر تغيير شكل وحجم أوراق العملة الوطنية المتداولة حاليا عبر أربع فئات نقدية، قبل نهاية سنة 2018، وطرح أخرى جديدة، على أن يهدف التغيير في شكل وحجم تلك الأوراق وحتى نوع الورق المستعمل، إظفاء بعد وطني على أوراق الدينار الجزائري.

وأوضحت مصادر النهار، أن التعديلات في شكل وحجم الأوراق النقدية المتداولة، والتي تقررت بشكل رسمي ستشمل تغيير نوع الورق المستخدم في طباعة الدينار الجزائري، حيث تقرر الاعتماد على نوع ممتاز من الورق المستخدم في الدول الغربية، وهو ورق «ألياف القطن» المستعمل بوجه خاص في طباعة «الأورو».

كما سيتم خلال تلك العملية المنتظرة إدراج تعديلات تقنية على العملة الجزائرية، الهدف منها الحيلولة من دون تقليد وتزوير الدينار الجزائري.

وقالت مصادرنا إن التغييرات في شكل وحجم العملة الجزائرية سيتم على مرحلتين، الأولى من خلال سحب وإعادة طبع ثلاث فئات نقدية، وهي 200 دينار و500 وألف دينار، على أن تشمل المرحلة الثانية فئة ورقة ألفي دينار، لتشدد المصادر على أن الأوراق النقدية الجديدة التي ستتم طباعتها لن تتضمن صور حيوانات مثلما هو الشأن بالنسبة للأوراق المتداولة حاليا، حيث سيتم تخليد رموز الدولة الجزائرية من معالم تاريخية وجغرافية تجسد البعد الوطني والتراث الجزائري.

وحول الأشكال والأحجام التي سيتم الاعتماد عليها في طباعة الأوراق النقدية الجديدة في الفئات الأربع، قالت مصادر النهار إن هناك العديد من الاقتراحات سيتم اختيار بعضها من طرف لجنة عليا، مشيرة إلى أن قيمة الفئات ستبقى كما هي وأن التغيير سيشمل فقط الشكل والحجم.

وفي إطار التحضيرات لعملية طباعة أوراق نقدية جديدة، علمت النهار أن الجهات المختصة المتمثلة في «بنك الجزائر» قد اقتنت أجهزة طباعة جد متطورة تتلاءم والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في طباعة الأموال، كما سيتم إدراج شفرات سرية من شأنها أن تحول من دون تقليد أوراق الفئات النقدية الأربع الجديدة المنتظرة وتزويرها.

وتفيد المعطيات التي تحوزها النهار، بأن نوعية الورق التي سيتم اللجوء إليها، وهي «ألياف القطن» ستحول هي الأخرى من دون اهتراء تلك الأوراق أو تقليدها، حيث أن الأوراق المصنوعة من هذا النوع الممتاز من الورق معروف بأنه غير قابل للتمزيق ومستعمل منذ سنوات في العملات الأوروبية «الأورو» والأمريكية «الدولار».

وحسب مصادر النهار، فإن هذا الملف الذي كان مجرد مشروع طرحه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، سيطبق بشكل سلس من خلال تنظيم عملية محكمة لاستبدال الأوراق القديمة بالجديدة بصفة تكون جد بعيدة عن أي تلاعب.

ويأتي هذا الإجراء الهام جدا في وقت أصبحت الأوراق النقدية للعملة الجزائرية محل انتقاذات بسبب محتوى رسوماتها من حيوانات، بالإضافة إلى شكل الأوراق الذي يجعلها أكثر عرضة للتزوير والتلف.