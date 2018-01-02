الجزائريون سيودعون قريبا الأوراق النقدية برموز الحيوانات

قررت الحكومة تغيير العملة الجزائرية من حيث الشكل والحجم،حيث سيتم سحب وإعادة طبع ثلاث فئات نقدية قبل نهاية 2018، وهي 200 دينار و500 و ألف دينار، غير ان طباعتها لن تتضمن صور حيوانات مثلما هو الشأن بالنسبة للأوراق المتداولة حاليا، حيث سيتم تخليد رموز الدولة الجزائرية من معالم تاريخية وجغرافية تجسد البعد الوطني والتراث الجزائري.

وذكر موقع النهار ان بنك الجزائر قد اقتنت أجهزة طباعة جد متطورة تتلاءم والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في طباعة الأموال، كما سيتم إدراج شفرات سرية من شأنها أن تحول من دون تقليد أوراق الفئات النقدية الأربع الجديدة المنتظرة وتزويرها.

و ستشمل التغيير أيضا نوعية الورق المستخدم في طباعة الدينار الجزائري، حيث تقرر الاعتماد على نوع ممتاز من الورق المستخدم في الدول الغربية، وهو ورق «ألياف القطن» المستعمل بوجه خاص في طباعة «الأورو».