 سعر الأورو والدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الأورو والدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الأورو والدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري:

آخر تحديث: 01 جانفي 2018
هذه الأسعار تخص السكوار، في المناطق الأخرى وخاصة في الولايات الأخرى في العادة تكون الأسعار أقل.

العملة الرمز سعر البيع سعر الشراء
الأورو EUR 206,00 205,00
الدولار الأمريكي USD 172,00 171,00
الجنيه الاسترليني GBP 224,00 223,00
الدولار الكندي CAD 132,00 131,00
الدينار التونسي TND 73,00 72,00
الليرة التركية TRY 46,00 45,00
الدرهم الإماراتي AED 43,00 42,00
الريال السعودي SAR 43,00 42,00
اليوان الرينمنبي الصيني CNY 25,00 24,00
 
 

القراءة من الجزائرية24

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