سعر الأورو والدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري
سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري:
آخر تحديث: 01 جانفي 2018
هذه الأسعار تخص السكوار، في المناطق الأخرى وخاصة في الولايات الأخرى في العادة تكون الأسعار أقل.
|العملة
|الرمز
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الأورو
|EUR
|206,00
|205,00
|الدولار الأمريكي
|USD
|172,00
|171,00
|الجنيه الاسترليني
|GBP
|224,00
|223,00
|الدولار الكندي
|CAD
|132,00
|131,00
|الدينار التونسي
|TND
|73,00
|72,00
|الليرة التركية
|TRY
|46,00
|45,00
|الدرهم الإماراتي
|AED
|43,00
|42,00
|الريال السعودي
|SAR
|43,00
|42,00
|اليوان الرينمنبي الصيني
|CNY
|25,00
|24,00
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