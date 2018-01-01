سعر الأورو والدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري:

آخر تحديث: 01 جانفي 2018

هذه الأسعار تخص السكوار، في المناطق الأخرى وخاصة في الولايات الأخرى في العادة تكون الأسعار أقل.