المدير العام للضرائب: "ارتفاع أسعار الوقود ليس بتلك الصورة التي يريد البعض أن يصورها".

أكد يوم السبت بالجزائر العاصمة المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أن ارتفاع أسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 سيكون لها تأثير "طفيف" على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل.

وأبرز زيكارة في منتدى "ألجيري إيكو" أن "ارتفاع أسعار الوقود ليس بتلك الصورة التي يريد البعض أن يصورها".

كما أوضح ذات المسؤول، أن التأثير على أسعار النقل وبعض المنتوجات سيكون "طفيفا" خاصة وأن الكثير من القطاعات منها الفلاحة والصيد البحري يستفيدون من دعم تكلفة الوقود والنقل.

أما بخصوص النقل المشترك, كشف المدير العام أن صندوقا خاصا تموله الرسوم على السيارات الجديدة سيوجه لدعم النقل المشترك ليتم بذلك امتصاص أثر ارتفاع أسعار الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2018 قد أدرج ارتفاعا للرسم على المنتوجات البترولية يطبق على الوقود حيث تبلغ هذه الزيادة ب 5 دج للتر الواحد للبنزين و 2 دج بالنسبة للمازوت.