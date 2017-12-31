الفنادق والمركبات السياحية التي سيفتح رأسمالها قريبا

شرعت الحكومة رسميا، في التحضير لإجراءات الخوصصة عن طريق فتح رأسمال مؤسسات عمومية بنسبة 66 بالمائة، وكان قطاع السياحة، أولى القطاعات التي أنهيت بها دراسة وضعيتها تحسبا لفتح رأسمالها.

قررت الحكومة خوصصة بعض الفنادق العمومية، وذلك بعدما التمست تقهقرها خلال فترة زمنية طويلة ولم تعد تدر المداخيل المرجوة منها، لا سيما وأن بعضها فنادق عريقة تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وتمس عملية الخوصصة الخاصة بقطاع السياحة مبدئيا، فنادق ومركبات سياحية طالها الإهمال.

انطلاقا من، الذي يعتبر من أفخم المركبات بعاصمة الغرب الجزائري يستقطب كبار المسؤولين في الدولة الذين يفضل عدد منهم قضاء عطلته الصيفية وأيام راحته فيه.

كما ستمس العملية أيضا فندق الجزائر الذي كان اسمه سابقا فندق سان جورج، وفندق السفير “مازافران” سابقا، هذا الأخير الذي انطلقت فيه أشغال الترميم قبل حوالي عام ونصف، بعدما دخل في رأسماله رجل أعمال خليجي وقام بهدم الجهة الداخلية لإعادة بناءها وفقا لمخطط جديد، كما يعكف على ترميمه من الخارج.

وذلك بعدما كان هيكلا منسيا رغم الموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به، كونه يتوسط شارع زيغوت يوسف بمحاذاة ميناء الجزائر الدولي بين مبنى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

كما تعول وزارة السياحة أيضا على فتح رأسمال فندق المنار سيدي فرج، الذي يشهد ركودا في النشاط تسبب في تراجع مداخيله بشكل رهيب.

وتبحث الحكومة من خلال خوصصة الفنادق والمركبات السياحية عن رفع يدها على تسييرها، وكان وزير السياحة حسن مرموري، قد أحدث حركة تغييرات واسعة في قطاعه مست عددا من المسؤولين على رأس مؤسسات تسيير سياحية قبل أن يتراجع عن القرار بتعليمات من الحكومة.