محطات خاصة ترفض توزيع الوقود بحجة نفاذه

الطوابير تصنع ديكور مختلف المحطات

سجل أصحاب المركبات والسيارات في العديد من الولايات، تذبذبا ملحوظا في نشاط بعض محطات الوقود والتي رفضت بيع مختلف أنواع الوقود وذلك بحجة نفاذه. وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن هذه المحطات تحاول الحفاظ على مخزون الوقود انطلاقا من البنزين العادي إلى البنزين الممتاز والبنزين الخالي من الرصاص، زيادة على المازوت وذلك من أجل عرضه بالأسعار الجديدة، وبالتالي تسجيل فارق أرباح جديدة على ظهر “جيب “المواطن. ويؤكد العديد من المواطنين أنهم إصطدموا بعبارة “مكانش”، وهو الأمر الذي أدخلهم في دوامة كبيرة من البحث.

والغريب أن هذه الندرة مست عشرات المحطات في ظرف متزامن وفي عدد من الولايات، مما بعث العديد من علامات الإستفهام والتعجب، غير أن مصادر “البلاد”، تحدثت عن أن أصحاب هذه المحطات الخاصة، لجأوا إلى توقيف إمداد المواطنين بالوقود قبل يوم واحد من الزيادات، حتى يضمنوا بقاء مخزونهم من الوقود على اختلاف أنواعه وبالتالي عرضه بالأسعار الجديدة، وهو ما يؤكد أن الجميع اتفق على سلخ جيوب المواطنين، رغم أن مخزون الوقود يخضع منطقيا إلى الأسعار القديمة مادام توقيت تطبيق الزيادات التي أقرها قانون المالية لم يحن بعد، إلا أن المحطات الخاصة وفي إجراء احتيالي، أكدوا على العمال ضرورة التوقف عن تزويد السيارات والمركبات إلى حين الشروع في فرض الأسعار الجديدة.

في السياق ذاته، لاتزال غالبية محطات توزيع الوقود عبر الوطن تعرف ضغطا كبيرا بفعل التوجه الجماعي للمركبات من أجل ملأ الخزانات بالسعر القديم وهو ما تسبب في تشكل طوابير طويلة وخلق أزمة كبيرة في عدد من البلديات، ليزيد تعليق بعض المحطات الخاصة لنشاطها من متاعب المواطنين، ليضحى الوقود مطاردا من محطة لأخرى في محاولات مضنية من المواطنين ملأ الخزانات قبل تطبيق الأسعار الجديدة والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا وزيادة معتبرة، حسب المواطنين.