مؤسسة "جديدة" لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر..التفاصيل:

تم التوقيع ، أمس الخميس ، على مذكرة تفاهم لإنشاء مؤسسة ذات رأس مال استثماري، تهدف إلى تقوية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، بين البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري من جهة ،و صندوق دعم المؤسسات المصغرة الأمريكي (سياف) المختص في صناديق الاستثمار ، حسب بيان مشترك لأطراف المذكرة.

وتم الإمضاء على مذكرة التفاهم بمقر وزارة المالية تحت إشراف وزير المالية عبد الرحمان راوية ، يضيف البيان.

و أضاف المصدر ، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تجسيد توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تشجيع البنوك على تنويع أدوات تمويل الاقتصاد ، وهو ما يجسده ، حسب البيان ، خلق شركة استثمارية رائدة براس مال "هام" قدره 11 مليار دينار.

و يهدف استحداث هذه الشركة ذات الرأس مال استثماري إلى المساهمة الفعالة في تقوية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كرافد من روافد خلق الثروة و مناصب الشغل ، كما يسمح بجذب رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية من خلال استقطاب موارد صناديق الاستثمار الأجنبية ، يؤكد البيان.

وسيتم تسيير الموارد التي توفرها هذه الشركة و كذا محفظة استثماراتها ، بموجب تفويض تسيير يمنح لمؤسسة تسيير يقع إنشائها على عاتق الشريك الأمريكي (سياف) وفق القوانين السارية المفعول.