أقل 10 دول مديونية في2017 ...هل من بينها الجزائر؟

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي الذي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم والوضع المالي لها، مفصحًا عن الدول العشر الأفضل حالًا على مستوى العالم من ناحية مستوى الدين العام. وتضمّنت القائمة أربع دول عربية، هي: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة عربيًّا.

ما مؤشر مستوى الدين العام؟

مؤشر نسبة الدين العام من أهم المؤشرات الاسترشادية التي تستخدمها الدول في تقييم مستوى الدين بالنسبة للنشاط الاقتصادي، وقدرة الحكومة على السداد، وتختلف هذه النسبة من بلد إلى آخر، تبعًا للمقومات المتوفرة في كل بلد، ويوضح هذا المؤشر أيضًا نسبة إجمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعبء المديونية الخارجية للدول، ويشير إلى قدرة اقتصادياتها على تحمل أعباء هذا الدين، ومدى استمراريتها على الالتزام بذلك.

ويعد تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، إذ إن الدين العام يُكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمته، كما أنه يُقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

1. هونج كونج

تتصدر هذه القائمة بكين، إذ يبلغ مستوى الدين العام 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في هونج كونج نما بنسبة 3.1٪ فوق متوسط التوقعات بنمو 1.9%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪.

وكان «بول تشان» وزير مالية هونغ كونغ قد أكّد أنه من المحتمل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ إلى 3٪ هذا العام، ما يعني انخفاضًا في مستوى الدين العام لهونج كونج.

2. بروناي

تحتل سلطنة بروناي المرتبة الثانية في قائمة الدول الأقل مديونية سنة 2017، كما تعدّ من بين أغنى الدول الاسلامية، إذ تعتمد هذه الدولة منذ استقلالها عن بريطانيا سنة 1984 على تصدير النفط والغاز في موازنتها، وبلغ مستوى الدين العام لها حاجز 3.1% من الناتج المحلي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 26,939.42 دولار، محتلة بذلك المرتبة الخامسة عالميًّا في قائمة أغنى الدول من جانب نصيب الفرد من الناتج المحلي.

3. إستونيا

تأتي إستونيا في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأقل مديونية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والاتجاه نحو السوق المفتوحة في أعقاب استقلالها عن روسيا. هذا ما جعل الدين العام لها يبلغ 9.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وفقـًا لبيانات «يوروستات»، وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإستوني مقابل الفرد الواحد نحو 27.735 دولار، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الراتب الشهري الإجمالي في إستونيا نحو 1105 يورو.

4. السعودية

المملكة العربية السعودية من بين أفضل الاقتصادات في العالم في مستويات الدين العام، وقد تمكنت من الحفاظ على مستوياته منخفضة على الرغم من هبوط أسعار النفط. وتبلغ نسبة الدين العام السعوديّ 12.4% فقط من الناتج المحلي للمملكة، في وقت وصل فيه حجم الدخل الفردي إلى 20.028 دولار للفرد الواحد.

وقد أعلنت السعودية مؤخرًا أضخم موازنة في تاريخها لسنة 2018، وتوقعت المملكة السعودية عجزًا في الموازنة بقيمة 195 مليار ريال (ما يعادل 52 مليار دولار)، وذلك للعام الخامس على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، في وقتٍ أعلنت فيه الحكومة السعودية حجم النفقات عند مستوى 978 مليار ريال (حوالي 260.8 مليار دولار)، والإيرادات عند مستوى 783 مليار ريال (حوالي 208.8 مليارات دولار).

5. بوتسوانا

احتلّت بوتسوانا التي تقع في جنوب القارة الإفريقية المرتبة الخامسة بوصفها أقل الدول مديونية لسنة 2017، واستطاعت بوتسوانا خلال الفترة من 1966 إلى 1999 أن تحقق نسبة نمو اقتصادي يبلغ متوسطها 9%، ووصلت نسبة الدين العام لديها هذا العام إلى 13.9% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما احتلت صدارة الدول الإفريقية في مؤشر الرخاء وفق معهد «ليجاتوم» البريطاني.

6. روسيا

احتلت روسيا المرتبة السادسة بوصفها أقل الدول مديونية؛ إذ يبلغ مستوى دينها العام حاجز 17% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما شهد الاقتصاد الروسي نموًا بـ1.4% هذه السنة بعد ركوده السنة الماضية، ورغم العقوبات الأمريكيةوانخفاض أسعار النفط فإن روسيا بقيت ثابتة محافظة على مستوى دينها العام.

7. الكويت

تحتل الكويت المرتبة السابعة عالميًّا، والثانية عربيًّا بوصفها أقل الدول مديونية بحجم الدين العام الذي وصل إلى 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في وقت يبلغ حجم الدخل الفردي 27.359 دولار للفرد الواحد.

8. نيجيريا

حلت في المرتبة الثامنة، والمرتبة الثانية إفريقيًا في هذا المؤشر. ويبلغ دينها العام 18.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما تعد نيجيريا من بين الاقتصادات الإفريقية القوية، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد نيجيريا بوتيرة أسرع من اقتصاد جنوب إفريقيا في عام 2018 وفقًا لدراساته الاقتصادية العالمية، وأفاد الصندوق أن الاقتصاد النيجيري سينمو بنسبة 1.9% عام 2018.

9. دولة الإمارات

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عالميًّا والثالثة عربيًّا، وذلك لامتلاكها صناديق ثروة سيادية تزيد قيمة أصولها على 828 مليار دولار مع نهاية هذا العام، ما جعلها أهم الاقتصادات العربية وأفضلها حالًا، في وقتٍ وصل فيه مستوى الدين العام للإمارات إلى 19.3% من إجمالي الناتج المحلي.

10. الجزائر

احتلت الجزائر المرتبة العاشرة عالميًّا، والثالثة إفريقيًّا بصفتها إحدى الدول الأقل مديونية سنة 2017، إذ يبلغ دينها العام 20.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد نتيجة تراجع أسعار النفط، فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، معوضًا ذلك بـ«التمويل غير التقليدي» الذي صادق عليه البرلمان الجزائري مؤخرًا، وقد بات البنك المركزي ممولًا للحكومة الجزائرية.