بداية من أول جانفي 2018 ...هذه هي أسعار الوقود الجديدة

أعلنت سلطة ضبط المحروقات يوم الخميس عن الاسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين باحتساب جميع الرسوم التي تدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 2018 (على 00.00سا) عبر كامل التراب الوطني وهذا تطبيقا لما جاء في قانون المالية 2018.

و ينتقل سعر البنزين العادي بالمحطة الى 38.95 دج/لتر (مقابل 32.69 دج سنة 2017) و ينتقل سعر البنزين الممتاز الى 41.97 دج/لتر (مقابل 35.72 دج في 2017) و البنزين الخالي من الرصاص الى 41.62 دج/لتر (مقابل 35.33 دج) و يصل المازوت 23.06 دج/لتر (مقابل 20.42 دج) فيما يبقى سعر ال”جي.بي.ال-سي” ثابتا مقارنة ب2017 (9دج/لتر) حسب ما افاد به بيان لسلطة الضبط التابعة لوزارة الطاقة.

و تأتي هذه الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية ل2018 و لقرار السلطة رقم 76 الموقع في 25 ديسمبر 2017

حسب بيان السلطة التي تعتمد في احتساب اسعار بيع الوقود على المنهجية التي جاء بها المرسوم التنفيذي08-289 الموقع في 20 سبتمبر 2008.