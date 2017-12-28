أسعار النفط ترتفع وتسجل أعلى مستوى منذ 2015

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من بيانات قوية من الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، في ظل نشاط تداول هزيل قبيل عطلة نهاية العام، خسب ما أفادت وكالة رويترز.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 59.82 دولار للبرميل ، فيما تجاوز الخام الأمريكي 60 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ جوان 2015.

وتلقي خام غرب تكساس الوسيط دعما من تقرير لمعهد البترول الأمريكي أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام ستة ملايين برميل إلى 432.8 مليون.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 66.68 دولار للبرميل، وتجاوز برنت 67 دولارا في وقت سابق من الأسبوع الحالي لأول مرة منذ ماي 2015 هذا الأسبوع.