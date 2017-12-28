فيديو - المنتجات الممنوعة من الاستيراد : هل هي عملية لتعزيز الإنتاج الوطني أو لغلق السوق ؟

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم السبت 23 ديسبمر، عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، لتتجاوز الألف منتوج. وقال أويحيى في كلمته خلال اجتماع الثلاثية، “وسنأتي بداية من هذه السنة بمرسوم يمنع استيراد اكثر من الف مادة، وهو تقليص للواردات واعطاء السوق للمؤسسات المحلية”.

وقال أويحيى في كلمته “إن الحفاظ على احتياطات الصرف يحظى بحهد متواصل أكثر فأكثر. وهكذا، سينطوي قانون الـمالية لسنة 2018، على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة. ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من الـمنتجات الـمصنعة محليا“.

وكان وزير التجارة محمد بن مرادي قد أعلن بحر الاسبوع الماضي عن منع استيراد 900 منتوج من محتلف القطاعات يمنع من الاستيراد.