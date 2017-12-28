بالفيديو/ الوزير زعلان ...زيادة رمزية في تسعيرة النقل قريبا

صرح وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، اليوم الخميس بمستغانم “أن الزيادة في تسعيرة النقل غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية وسيعلن عنها في أوانها”.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل لولاية مستغانم أن “الزيادة التي تم إقرارها بالتنسيق والتفاهم مع ممثلي الناقلين (سيارة أجرة-نقل حضري-والنقل ما بين الولايات) مؤخرا غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية، وسيتم الإعلان عنها في أوانها”.

وأفاد الوزير بأن “القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى”.

وأشار زعلان الى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال هذا الشهر مع النقابات والجمعيات الممثلة لمختلف الناقلين “تمت في أجواء مسؤولة تم خلالها التوصل إلى حل توفيقي لا تكون له تداعيات أو أضرار على المواطن”.

وأبرز الوزير أن “الناقلين أبدوا تفهما للوضع وللظرف وتحملوا المسؤولية وبكل ثقة في مقابل مرافقة وتحفيزات تقدمها الدولة لهذه الفئة كعدم خلق خطوط نقل جديدة أو منح تراخيص للحفاظ على مردودية النقل.”

ولفت زعلان، الى أنه تم خلال اللقاءات مع الناقلين “دراسة وتلبية العديد من المطالب المهنية التي ستساهم في الحفاظ على التسعيرة في حدود معقولة، وتحول دون مطالبة الناقلين برفعها في كل مرة”.

وبخصوص فتح خطوط جديدة للنقل البحري والجوي للمسافرين، كشف الوزير عن أن الأولوية حاليا في خدمات النقل في المجالين هي للشركات الوطنية.

وأضاف زعلان “أن فتح هذه الخطوط للشركات الأجنبية سيكون في حالة إذا كان هناك طلب متزايد على النقل البحري والجوي، وفي حالة تشبع المؤسسات الجزائرية ووفقا لشروط”.

وذكر الوزير، أنّ:”مصلحة بلادنا تأتي أولا وقبل التفكير في الشريك الأجنبي الذي يأخذ حصة من السوق الوطنية”.

كما أشار إلى أن “الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين حققت خلال هذه السنة نتائج إيجابية”.