سعر البيتكوين في تراجع حاد....والسبب!

تراجع سعر البيتكوين اليوم الخميس بنسبة 11% بعد إعلان كوريا الجنوبية حظرا على التعاملات المجهولة الهوية بالعملات الرقمية والتشدد في مكافحة استخدامها بهدف تبييض الأموال.

وبات الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة شائعا في كوريا الجنوبية، حيث يسجل استخدام واسع للتكنولوجيا. وتمثل المبادلات بالبيتكوين في هذا البلد حوالي 20% من التعاملات العالمية بهذه العملة، أي ما يمثل عشرة أضعاف وزن كوريا الجنوبية في الاقتصاد العالمي.

وأعلنت حكومة سيول في بيان أن "السلطات تشاطر فكرة أن المبادلات بالعملة الافتراضية تشهد طفرة خارجة عن المنطق"، مشيرة إلى أن جميع الحسابات المجهولة الهوية ستغلق الشهر المقبل.ومن الإجراءات المعلنة أيضا تشديد مكافحة أنشطة تبييض الأموال والاحتيال المالي، بما في ذلك التلاعب بأسعار العملات، من خلال استخدام العملات المشفرة.

sوأدى إعلان سيئول الخميس إلى تراجع سعر البيتكوين بنسبة 11.6% إلى 13827 دولارا.

وحظرت سيئول مؤخرا على مؤسساتها المالية القيام بمبادلات بالعملات الرقمية وتحديدا البيتكوين، في وقت كانت هذه العملة في أعلى مستوياتها.

وتضاعفت أسعار البيتكوين في العالم بعشرين مرة هذه السنة وكادت تتخطى عتبة العشرين ألف دولار في مطلع الأسبوع الماضي، بعدما بدأ في عام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.

وتشير التقديرات إلى أن مليون كوري جنوبي معظمهم من صغار المستثمرين يملكون مبالغ بالبيتكوين. وصدرت عدة تحذيرات من مخاطر انهيار سوق البيتكوين.

وقال حاكم البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، الأسبوع الماضي إن الارتفاع في سعر العملة الرقمية "غير طبيعي" فيما نصح البنك المركزي في سنغافورة المستثمرين بـ"التصرف بحذر شديد".

كما أعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن قلقه حيال الارتفاع المتواصل في قيمة البيتكوين ومن المخاطر المحتملة الملازمة لهذا الارتفاع.

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