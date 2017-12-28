بالفيديو / الوزير طمار يعد العاصميين بـ 2000 وحدة سكنية LPA

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن الحصة الأولية للعاصمة من السكن المدعم تقدر بـ2000 وحدة سكنية.وأضاف على هامش تسليم مفاتيح 1142 سكن LSP، أن مصالح ولاية الجزائر بصدد البحث عن الأوعية العقارية لإنجاز السكنات.مشيبرا إلى أنه سيتم منح العاصمة حصة إضافية في حال تم توفر العقار.

مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات بالعاصمة لن تتوقف من قبل السلطات المحلية، وسيتم التعاون مع دواوين الترقية والتسيير العقاري.

مضيفا أن العاصمة لها برنامج ثري وكبير لعملية الإسكان، والعملية تتواصل بمجرد الإنتهاء من المشاريع .

واستفادت ولاية الجزائر من 120 ألف وحدة سكنية جديدة في صيغة “عدل”، كما سيكون المكتتبون على موعد يوم السبت لتسليم 1200 مفتاح.