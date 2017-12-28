أسعار الوقود الجديدة...بالتفاصيل

أعلنت سلطة ضبط المحروقات التابعة لوزارة الطاقة ،اليوم الخميس، عن الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين، باحتساب جميع الرسوم، التي تدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 2018 في منتصف الليل ،عبر كامل التراب الوطني، وهذا تطبيقا لما جاء في قانون المالية 2018.

و ينتقل سعر البنزين العادي بالمحطة إلى 38.95 دج/لتر مقابل 32.68 دج سنة2017 و ينتقل سعر البنزين الممتاز إلى 42.97 دج/لتر مقابل 35.72 دج في 2017 و البنزين الخالي من الرصاص إلى 41.62 دج/لتر مقابل 35.33 دج و يصل المازوت 23.06 دج/لتر مقابل 20.42 دج فيما يبقى سعر الـ"جي.بي.ال-سي" ثابتا مقارنة بعام 2017، 9 دج/لتر حسب ما أفاد نفس البيان.

وترجع هذه الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية 2018 و لقرار السلطة رقم 76 الموقع في 25 ديسمبر 2017 حسب بيان السلطة التي تعتمد في احتساب أسعار بيع الوقود على المنهجية التي جاء بها المرسوم التنفيذي08-289 الموقع في 20سبتمبر 2008.

و يذكر أن قانون المالية 2018 قد أقر رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود بإدخال زيادة بـ 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و بـ 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.

و جاءت أسباب زيادة أسعار الوقود تحت إطار مسعى شامل و تدريجي يهدف إلى مراجعة أسعار الوقود من أجل استهلاكها و تقليص وارداتها و رفع العائدات الجبائية و تخفيض إعانات الميزانية و الحفاظ على البيئة و القضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود.

و ستسمح هذه الزيادات في سنة 2018 بتوفير موارد إضافية للخزينة تفوق 60 مليار دج.