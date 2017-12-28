الإفراج عن قائمة السلع الممنوعة من الإستيراد الأسبوع المقبل

أعلن رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي اليوم الخميس،أنه سيتم الإفراج عن قائمة المواد المعلقة من الإستيراد مطلع جانفي 2018.وأوضح فروخي في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد القائمة من الإستيراد خلال الأسبوع المقبل.تماشيا مع قرار الحكومة بالوقف المؤقت لاستيراد مواد لحماية الإقتصاد الوطني أساسا وحماية الميزان التجاري والمدفوعات على وجه الخصوص.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن إدراج هذه المواد ضمن قائمة الممنوعة من الإستيراد جاء بناء على معطيات ودراسة السوق الوطنية.

وأكد المتحدث أن هذه القائمة كانت تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار.

كما أكد رئيس ديوان وزارة التجارة، أن ما تم منعه هو تلك المواد التي لها بدائل بالسوق الوطنية.