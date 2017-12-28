زيادات مرتقبة في أسعار الهواتف النقالة ”الطابلات” وأجهزة الإعلام الألي و لواحقها

الحكومة أفرجت عن قائمة تضم 129 منتوج معنيزيادات بـ 60 ٪ في الرسوم الجمركية على الهواتف وزيت المائدة و«الڤازوز»مقطورات الشاحنات وكوابل الأنترنت معنية بالقرار بنسبة زيادات بـ 30 من المئةأفرجت الحكومة عن قائمة تضمنت 129 منتوج معني بالرفع من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، والتي ستصل نسبتها بداية من الفاتح من شهر جانفي المقبل إلى 60 من المئة من قيمة هذه المنتوجات، حيث جاءت على رأس هذه القائمة الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وأجهزة الإعلام الآلي.وجاء على رأس هذه المنتوجات، المواد الغذائية بما فيها المشروبات الغازية المسكَّرة، بالإضافة إلى مربى التمور وخليط التمور، كما تضمنت القائمة عدة منتوجات لها علاقة بالصناعة والاستعمالات الإلكترونية، من بينها الهواتف النقالة والهواتف الثابتة وبعض المنتوجات على غرار الألواح الإلكترونية وأجهزة التخزين الإلكتروني وبطاقات الذاكرة.وتضمنت ذات القائمة. زيادات في الرسوم الجمركية على الهواتف النقالة وشرائح الهاتف النقال، بالإضافة إلى قارئات الشرائح وكوابل تنصيب الهواتف الثابتة، حيث تراوحت نسبة الضرائب على هذه المواد بين 30 و60 من المئة، حسب استخداماتها وتصنيفها. وشملت الزيادات كذلك قطاع الموارد المائية، حيث ستُفرض ضرائب على أجهزة تصفية المياه والمياه المستعملة والمياه الغازية، كما سيتم فرض رسوم إضافية على أجهزة تصفية ومعالجة الزيوت المستخدمة من بينها زيوت المائدة أو الزيوت الصناعية.

كما حددت قيمة الرسوم الجمركية بـ 30 من المئة على ما يقارب 10 منتوجات، على غرار الخردوات، فضلا عن تجهيزات الإعلام الآلي، بالإضافة إلى الطابعات بمختلف أصنافها والملاحق التابعة لها، كما شملت قائمة الرسوم التي حددتها الحكومة المقطورات التي يتم استخدامها في الشاحنات الصناعية والشاحنات الضاغطة والمقطورات الخاصة برفع النفايات والسلع.