المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك / حملة تجميد زيادة أسعار وصلت لمليون توقيع

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن حملتها الخاصة بجمع التوقيعات لبعث رسالة غلى رئيس الجمهورية لتجميد الزيادات في أسعار الوقود قد بلغت عتبة المليون توقيع.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء " أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بتاريخ 03 ديسمبر 2017 حملة لجمع مليوني توقيع في شكل استمارة إلكترونية على رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية من أجل مناشدته للتدخل، بصفته القاضي الأول في البلاد، لتجميد الزيادات المقررة في أسعار الوقود بموجب قانون المالية لسنة 2018، وذلك استجابة لطلبات الآلاف من المستهلكين التي وردت إلى المنظمة".

وأضافت المنظمة "وقد تم رفع سقف التوقيعات إلى مليوني مواطن بهدف تحقيق مصداقية أكبر للرسالة وجعلها مطلبا شعبيا حقيقيا، لا سيما وأنه يهدف إلى حماية القدرة الشرائية المتدهورة للمواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود، باعتبار أن آثار هاته الزيادات سيكون لها امتدادا على جميع الأصعدة والمجالات ولا تقتصر على أصحاب السيارات فحسب".

وتابعت "إن بلوغ الحملة سقف مليون توقيع يعتبر في حد ذاته نجاحا حقيقيا ليس للمنظمة فحسب، وإنما لكل شخص ساهم في التوقيع على الرسالة، وبادرة خير تنبئ بغد أفضل بوجود مستهلكين واعين قادرين على رفع التحدي".