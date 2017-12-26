150 ألف جزائري "يهجمون" على قصر المعارض لإقتناء سيارات "دي زاد" بالتقسيط!

يقترح صالون الإنتاج الجزائري بقصر المعارض، تخفيضات بالجملة، تزامنا مع نهاية السنة ،خصوصا في أجنحة الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والتأثيث، في حين يتهافت الجزائريون بقوة على أجنحة السيارات "صنع في الجزائر" للظفر بمركبة محلية وبالتقسيط، عبر صيغة القرض الاستهلاكي، مع العلم أن إدارة "صافاكس" تحصي توافد 150 ألف جزائري على الصالون لزيارة مختلف أجنحة العارضين.

وتتزامن فعاليات هذا المعرض مع العطلة المدرسية والجامعية الشتوية التي تعتبر فرصة تسمح للكثيرين بزيارته واغتنام التخفيضات المطبقة على تشكيلة واسعة من المنتجات من خلال الجناح المخصص للبيع المباشر للجمهور.

وقد شهد قصر المعارض خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تدفق أزيد من 25 ألف زائر حسب الأرقام الأولية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافاكس والتي تتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقارب 150 ألف زائر مع اختتام التظاهرة.

وقد استأثر جناح الوئام المدني أي المبنى المركزي، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، على نسبة كبيرة من الزوار سواء من المهنيين أو من الزوار العاديين، حيث تعرض نحو 10 مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية منتجاتها بمعدل 15 منتوجا جديدا مقارنة بطبعة العام الماضي.

ويعتبر المعرض فرصة للشركات الناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية العارضة، فرصة لتنشيط لقاءات تحسيسية على مستوى أجنحة العرض للتحسيس بمخاطر المنتجات المقلدة خصوصا المدفآت الغازية ومسخنات الماء التي يزداد عليها الطلب خلال هذه الفترة، وقال مسؤول التسويق في شركة عمومية لإنتاج التجهيزات الكهرومنزلية إن "شركات هذه الشعبة الصناعية تسجل طلبا متزايدا على منتجات التسخين، مدفآت، سخانات الماء، خلال هذه الفترة، حيث يتم العمل حاليا على إبراز وشرح التقنيات المعتمدة في المنتجات لتجنيب الزبون الوقوع ف فخ المنتجات المقلدة أو تلك غير المطابقة للمعايير.

وأوضح أحد المتعاملين أن السوق لا تزال تحتوي على مخزونات كبيرة من المنتجات غير المطابقة تم استيرادها خلال سنتي 2013 و2014 من علامات عديدة وهي منتجات "قاتلة" خصوصا تلك التي تشتغل بالغاز، أما على صعيد مشاريع التطوير والابتكار فقد ركز ممثلو الشركات العارضة على إبراز مستويات الإدماج في الصناعة المحلية، حيث كانت العديد من الأجنحة محط زيارات موجهة إلى طلاب الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة في الشعب التقنية، أين يتلقون مختلف الشروحات حول مسارات الإنتاج من المادة الأولية إلى غاية تعبئة وتغليف المنتوج وذلك عبر عروض فيديو مدعمة بشرح تفاصيل كل مرحلة.

وحسب أغلب العارضين، فإن نسبة الاندماج الصناعي في شعبة الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية تصل إلى 60 بالمائة على شاشات التلفزيون المسطحة عالية الوضوح والهواتف النقالة، وما بين 70 و 90 بالمائة بالنسبة لتشكيلة واسعة من المنتجات الكهرومنزلية خصوصا تجهيزات التبريد والطباخات وسخانات الماء والأفران الكهربائية.