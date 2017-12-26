ربراب يفتتح مصنعا ضخما بشرق الجزائر في بداية 2018..

يعتزم رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب فتح مصنع ضخم جديد تابع لعلامة "برانت" بشرق الجزائر حسب ما أعلن عنه المدير العام للشركة طاهر بنعجي خلال عرضه لآخر تشكيلة لشاشات التلفزيون التي تصنعها الشركة.

وقال المتحدث أن المصنع الجديد الذي سيفتح خلال الثلاثي الأول من 2018 بولاية سطيف، من شأنه خلق أزيد من 7500 منصب عمل مباشر، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تصدير منتجاتها المصنعة في الجزائر نحو الخارج.

وأضاف: "هدفنا أن نكون الرائدين في السوق الجزائرية، وسنعمل على تطوير نشاط التصدير والمساهمة في تنويع الصادرات غير النفطية في بلادنا"

وصدرت شركة "برانت" الجزائر ما يقارب 25 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، حسب ما كشف عنه المدير العالم للشركة.