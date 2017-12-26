أويحي يعتمد قائمة محددة للشركات المرخص لها بإنتاج السياراتفي الجزائر .. وهذه هي العلامات رسميا

كشفت الوثيقة الموقعة من طرف الوزير الأول أحمد أويحي عن قائمة الشركات المرخص لها بتركيب السيارات وممارسة هذا النشاط في الجزائر.

وتشمل التعليمة التي بعثها الوزير الأول إلى عدد من الوزراء عن قائمة خمس شركات لتركيب السيارات السياحية:

شركة "سوفاك" (للأخوة عولمي في غليزان) والتي ستنتج نحو 100 ألف مركبة سنويا، حسب ما حددتها التعليمة الصادرة عن أويحيى.

وشركة "هيونداي" الممثلة في الجزائر من قبل رجل الأعمال محي الدين طحكوت، والذي يمكنه أيضا إنتاج ما يصل إلى 100 ألف سيارة في مصنعه الواقع في ولاية تيارت.

كما تضم القائمة أيضا، شركة "رينو الجزائر" (بوهران) التي ستنتج 75000سيارة سنويا. علما أنها الشركة التى أنشأها الشركاء الجزائريون والفرنسيون وتم الموافقة على إنتاجها سيارات "بيجو" بقدرة 100 ألف سيارة سنويا بمصنع وهران.

وبحسب ذات المصدر فإنه سيتم إطلاق مصنع "نيسان الجزائر" خلال السنة المقبلة بغليزان، لينتج ما يقدر بنحو 60000 مركبة سنويا.

أما بالنسبة للوزن الثقيل، فسينتج مصنع رجل الأعمال أحمد معزوز الواقع بولاية سطيف، المركبات التجارية من العلامة التجارية الصينية "شيري" والشاحنات من العلامة التجارية "ساشمان" بالإضافة إلى الحافلات من علامة "هيجر" التجارية.

من جهته يحضر رجل الأعمال علي حداد لإنتاج 10 آلاف شاحنة سنويا مع شركته التابعة " Savem Spa" بالبويرة، بعد حصوله على موافقة لتجميع شاحنات الشركة الإيطالية "أسترا" في الجزائر.

وأكد أحمد أويحيى في البيان الصادر عنه عن أن ممارسة أي شركة غير مدرجة في القائمة لنشاط تركيب السيارت يعتبر غير قانوني ويؤدي إلى وقف نشاطها في الجزائر.