قرابة 5 مليون جزائري يقضي عطلته في الخارج

أكثر قال وزير السياحة،إن أكثر من 4.5 مليون جزائري يفضلون قضاء العطلة خارج الوطن،وفي المقابل تستقبل الجزائر 2.5 مليون سائح.

تقلا عن جريدة النهار أن الوزير مرموري دعا اليوم خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الوطنية، إلى ضرورة إستقطاب السياح المحليين.

مشيرا الى أن 4.5 مليون جزائري يفضل السياحة بالدول الاوروبية و المجاورة.

وهو الامر الذي يتطلب استقطاب هذا العدد وتوجيهه الى السياحة الداخلية، من أجل تننشيطها.

وفي ذات السياق كشف الوزير عن إحصاء أزيد من 3.5 مليون شخص توجهوا الى المحطات الحموية عبر التراب الوطني منذ مطلع السنة.





