رسميا...هذه هي قيمة الزيادات في تسعيرة النقل الحضري

أكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال، حسب ما نقلته جريدة الشروق أن تسعيرة النقل ستعرف زيادة انطلاقا من السنة الجديدة 2018 وذلك على خلفية الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود التي ستدخل حيز الخدمة في اقل من أسبوع، مشيرا إلى أن وزارة النقل كانت قد استجابت لمطلب الحوار الذي نادت إليه النقابات ما أسفر عنه تنصيب لجنة لإعداد أرضية، أجمعت على مقترح يشمل زيادة تتراوح ما بين 5 دنانير في النقل الحضري و10 بالمئة بالنسبة للخطوط الطويلة، تنتظر موافقة الوزارة الأولى.

ونوّه رئيس الاتحاد الوطني للناقلين على هامش الأيام التحسيسية للوقاية من حوادث المرور، المنعقدة الأحد بمقر المحطة البرية "سوغرال" بالعاصمة، بالدور الايجابي لوزير النقل الذي يكون – حسبه - قد استمع لانشغالات الشركاء الاجتماعيين للقطاع وما سيرافقهم من اختلالات مع بداية السنة بالموازاة مع ارتفاع أسعار الوقود الذي اقره قانون المالية 2018، مؤكدا أن مقترح زيادة في التسعيرة بـ5 دنانير في النقل الحضري و10 بالمئة في الخطوط الطويلة قد قوبل بالموافقة من قبله، ينتظر فقط عرضه على الوزارة الأولى للمصادقة خاصة أن التسعيرة لم تعرف أي زيادة خلال السنتين الماضيتين، كما طرح الاتحاد الوطني عدة مقترحات أخرى بشأن الحافلات وعدتهم الوزارة بامتيازات لاحقة.

تسعيرة سيارات الأجرة هي الأخرى ستعرف زيادة مستهل السنة الجديدة حسب المقترحات المرفوعة للوزارة - يؤكد ممثلهم عزيوز بوخرو الذي قدرها بـ23 سنتيم للوحدة.

وفي حال رفض الحكومة للمقترحات المرفوعة، أكد بلال الذي ضم صوته لصوت رئيس مكتب الاتحاد عن ولاية الجزائر دراجي، باللجوء إلى الطرق المشروعة التي يخولها القانون بإجماع ما سيمليه قرار كافة أعضاء الاتحاد وبطرق سلمية على أن يكون الناقل هو الحاكم في حال غلق أبواب الحوار حتى لا نُتهم بكسر الاقتصاد الوطني يضيف بلال الذي تطرقبالمناسبة إلى مشاكل أصحاب مهنة النقل منها الجانب الضريبي الذي يرتفع من سنة لأخرى مقابل انهيار قيمة المركبات، بالإضافة إلى التأمين وغلاء قطع الغيار، فضلا عن قضية المخالفات التي تجبر على إدخال الحافلات إلى المحشر وهو ما يرفضه الاتحاد الذي طالب بلجنة الانضباط تكون متساوية الأعضاء تضم كفاءات لتحسين الردع وبالتالي الوقاية من مخاطر الطرقات وحوادث المرور.