قريباً....الإمارات العربية المتحدة ستزرع التبغ في الجزائر

علمت صحيفة البلاد.نت ، اليوم الاثنين، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط للاستثمار في زراعة التبغ بالجزائر، وجاء هذا الاهتمام متزامنا مع الكشف عن استيعاب السوق الوطنية لما لا يقلّ عن أربعين مليار سيجارة سنويا.

استنادا إلى المعلومات المتوافرة، فإنّ الإماراتيين الحاضرين في سوق التبغ بالجزائر منذ سنة 2002، ينوون تفعيل مشروع استحداث مزارع للتبغ في الجزائر، بعدما زادت قيمة الواردات عن 380 مليون دولار في الفترة الماضية.

وأفيد أنّ شركة "ستايم" الإماراتية تراهن على الاستثمار في التبغ بالشراكة مع متعامل عمومي جزائري، علما أنّ المشروع الخاص بزراعة التبغ والمتضمن إنشاء مزارع، استفاد من دراسة الجدوى، ويتطلع مسؤولو "ستايم" لتفعيل تلك المزارع بالمواد الأولية، على أن يتّم إنتاج وتوزيع السجائر مباشرة من مزارع التبغ المرتقب افتتاحها في الأشهر القليلة القادمة.

وتتواجد شركة "ستايم" المختلطة في السوق الجزائرية منذ خمسة عشرة سنة، إثر اتفاق شراكة بين الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وصندوق الاستثمار الإماراتي الموسوم "المستثمرون العرب"، وجرى عام 2005 إنشاء مصنع سجائر "فيليب موريس" بتيبازة، الذي ينتج عدة علامات للسجائر بينها "مارلبورو"، مع الإشارة إلى أنّ المشروع الذي كلّف 90 مليون دولار، يوفّر ألف منصب شغل.

وبموجب اتفاق أبرم في جويلية 2016، جرى المضي في نمط تشاركي جديد وفق قاعدة 51 % للشركة الوطنية للتبغ والكبريت و49 % من نصيب ستايم.

فتح رأسمال SNTA غير مُغرٍ

أياما بعد الكشف عن افتتاح وشيك لمسار خصخصة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، نفت مراجع مطلّعة اهتمام الإماراتيين بأخذ حصص في رأسمال SNTA.

ولا تزال خصخصة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، مكسوة بكثير من الغموض، وسط توقعات بفتح مفاوضات مع متعاملين خارجيين.