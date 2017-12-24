تكليف وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة بملف الصيرفة الإسلامية

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للصيرفة الإسلامية، حيث تم تكليف وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة بهذا الملف. فيما دعا الوزير البنوك لتأدية أدوار أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وترجمة إرادة الحكومة في الميدان للدفع بالاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في كلمة ألقاها أمس، خلال لقائه بممثلي البنوك في صالون المنتجات الوطنية بقصر المعارض، أنه يتعين على البنوك أن تؤدي أدوارا كبيرة في تمويل الاقتصاد وترجمة إرادة الحكومة في الميدان للدفع بالاقتصاد الوطني، داعيا القائمين على المؤسسات المالية لـ«تطوير مقاربة جديدة” للاستجابة لتطلعات ومطالب كل المدخرين الذين يملكون أموالا ويريدون الاستفادة من عائدات غير تقليدية، وخاطب راوية البنوك قائلا ”يجب عليكم أن تكونوا مبتكرين”.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للصيرفة الإسلامية، داعيا لضرورة الاستفادة من كل ما يملكه الاقتصاد الإسلامي من خصوصيات، وإدراج ما تنص عليه الشريعة من تمويل لجلب أموال إضافية، خاصة ـ يضيف الوزير- وأن هذا النظام شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة عبر العالم، من خلال وجود بنوك إسلامية ومؤسسات التكفل وصناديق استثمارية إسلامية، بالإضافة للتأمينات الإسلامية وصناديق الوقف.

وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في الجزائر، أكد وزير المالية، أن القوانين السارية المفعولة تتكفل بها وتسمح للبنوك باقتراح هذه المعاملات الخاصة وتشجيع الشبابيك الإسلامية من طرف البنوك التعاقدية، مؤكدا أن الأمر يحتاج فقط للحصول على رخصة بعد طلب من البنك المركزي، الذي يسهر على احترام القوانين، مشيرا إلى أن بعض البنوك أودعت طلبا لفتح شبابيك إسلامية. وكشف راوية، خلال كلمة ألقاها أمس، خلال لقائه بممثلي البنوك في صالون المنتجات الوطنية بقصر المعارض، أنه سيتم عن قريب استقبال خبراء من لندن، عن البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تحديد الإجراءات الأولية لإطلاق هذه المنتجات ”في أقرب وقت” ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بهذا الملف ستكون تحت إشراف وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة.