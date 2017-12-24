بالفيديو / الصناعة العسكرية تبهر زوار معرض الإنتاج الوطني

حصدت وزارة الدفاع الوطني، على حصة الأسد في عدد التكريمات التي توجت بها بعد مشاركتها الفعالة والايجابية في معرض الإنتاج الوطني الذي اختتمت فعاليته اليوم،وكرمت الوزارة بثلاث تكريمات من قبل الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”، من بينها تكريم خاص لرئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد عبد العزيز بوتفليقة .

وحقق جناح الصناعات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الوطني ، نجاح كبير من خلال التوافد الكبير لزوار المعرض على جناح الوزارة والتي كانت هذه المشاركة الأولى لها بين أروقة المعرض.وفي هذا الصدد قال اللواء رشيد شواكي ،مدير الصناعات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني ،في تصريح خص به “للجزائر 24″ ،أن الصناعة العسكرية دخلت بقوة في هذا المعرض رغم مشاركتها الأولى فيه ،والذي ظهر جليا يضيف اللواء شواكي من خلال الأصداء الجد إيجابية من قبل زوار جناح وزارة الدفاع الوطني ،الذين كانوا على إطلاع مباشر بكل ما تنتجه الصناعة العسكرية على كافة القطاعات.

بدوره اللواء بوعلام ماضي ،مدير الاتصال لدى وزارة الدفاع الوطني، صرح” للجزائر 24″ ،أن الصناعات العسكرية ،ستكون لديها مشاركات مستقبلية في مختلف المعارض والمحافل الأجنبية، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية التي عرفتها هذه الصناعة في معرض الإنتاج الوطني .

تجدر الإشارة إلى القطاع الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع الوطني يوظف حاليا مابين 20.000 و30.000 عاملا مدنيا . أين تشرف مديرية الصناعات العسكرية على العديد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عبر التراب الوطني. ويتعلق الأمر بكل من مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية ومؤسسة الملابس والأحذية وقاعدة الأنظمة الالكترونية والديوان الوطني لترقية التكنولوجيات ومؤسسة تطوير صناعة السيارات.