كل القروض البنكية ستكون لها نظيرتها إسلامية السنة المقبلة

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية، بوعلام جبار،أن كل القروض والتعاملات البنكية الحالية ستكون لها نظيرتها إسلامية السنة المقبلة.

وذكر جبار في ذات السياق على هامش ورشة تقنية خصصت للصيرفة الاسلامية، بمعرض الإنتاج الوطني.

أن من بين التعاملات البنكية التي ستكون إسلامية بداية من السنة المقبلة، الإيجارة بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء مسكن.

والمرابحة على الامد القصير بالنسبة للقروض الاستهلاكية، والمرابحة على الامد الطويل بالنسبة لقروض الاستثمار.

وكذا الايجار المالي “الليزينغ” بالنسبة لاقتناء تجهيزات.

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